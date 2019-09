Herford (WB/pjs). Für die kostenlosen Kurzzeitparkplätze an der Bielefelder Straße zwischen Hermann-/Wittekindstraße und Kreishausstraße will die Verwaltung an Stelle der Parkscheibenregelung die Parkgebührenpflicht einführen.

Darüber soll der Verkehrsausschuss am 1. Oktober entscheiden (Sitzungsbeginn: 17 Uhr im Rathaus). Seit Jahren gilt in diesem Abschnitt der Bielefelder Straße eine Parkzeitbeschränkung auf zwei Stunden. Allerdings stellen Verkehrsüberwachungs­kräfte der Stadt nach eigenen Angaben seit Monaten fest, dass die Parkscheiben in einigen Fahrzeugen verbotenerweise immer wieder weitergestellt werden – und über die Höchstparkdauer hinaus geparkt wird.

Aufwendige Kontrolle der Parkdauer

Die Kontrolle des Weiterstellens der Parkscheibe sei für die Verkehrsüberwachung aufwendig. Für eine beweissichere Feststellung und Ahndung seien mehrere Kontrollgänge mit »Foto- und Ventilstellungsdokumentationen« erforderlich. Bei der ersten Kontrolle müssten auch Fahrzeuge vornotiert werden, bei denen die Parkscheibeneinstellung passt. Erst beim zweiten Kontrollgang könne dann festgestellt werden, ob das Fahrzeug ununterbrochen an ein und derselben Stelle geparkt ist – nun allerdings mit einer anderen (weitergedrehten) Parkscheibeneinstellung.

Unter den Parksündern haben die Ordnungshüter laut Verwaltung Mitarbeiter dort ansässiger Firmen und einer Arztpraxis ausfindig gemacht. »Circa fünf bis acht Fahrzeuge werden dort nahezu regelmäßig und fast den gesamten Tag geparkt«, berichtet Beigeordneter Dr. Peter Böhm.

Fahrer tauschen die Parkplätze

Nach verschärften Kontrollen seien Fahrer dazu übergegangen, vor Ablauf der Parkzeit mit ihren Autos die Parkplätze zu tauschen. Damit beginnt ein neuer Parkvorgang, aber: »Das Ziel der Parkzeitbeschränkung – ein möglichst hoher Umschlag der Parkplatznutzer – wird damit konterkariert«, betont Böhm.

»Kurzzeitparker sind die Leidtragenden«

Leidtragende seien die tatsächlichen Kurzzeitparker, beispielsweise Patienten der anliegenden Arztpraxis oder die Kunden umliegender Geschäfte und Büros. Die Verkehrsüberwachungskräfte hätten einige Fahrer angesprochen: »Dies hat jedoch keine Verhaltensänderung bewirkt.«

Parkscheinautomaten geplant

Die Verwaltung hält es daher verkehrsrechtlich für notwendig, das bisher kostenlose Kurzzeitparken von zwei Stunden in dem betreffenden Straßenabschnitt gebührenpflichtig zu machen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Parkgebührenpflicht einzuführen und einen Parkscheinautomaten aufzustellen. Gleichartige Gründe hatten laut Verwaltung dazu geführt, dass 2015 an der Mindener Straße (zwischen dem Stadttheater und der Werrestraße bzw. Jahnstraße) und an der Straße »Zum Pulverturm« die Parkgebührenpflicht eingeführt wurde.