Von Hartmut Horstmann

Bevor Gauck am Mittwoch, 25. September, ab 19 Uhr aus seinem Buch »Toleranz« liest, wird er sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Kennengelernt im Jahr 1996

In diesem Zusammenhang betont Storck, dass es sich bei der Lesung in der Kirche um eine öffentliche Veranstaltung handelt. Bekanntlich zieht das Ehepaar Storck Ende des Monats nach Bielefeld.

Der Pfarrer, der an Burnout erkrankt ist, macht so auf dem Stiftberg den Platz frei für einen möglichen Nachfolger. Der 63-Jährige selbst übernimmt im Fall einer Gesundung Vertretungsdienste im Kirchenkreis Halle.

Kennengelernt hatten sich Gauck und Storck im Jahr 1996 nach einer Radiosendung. Gauck, damals Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, hatte in dem Beitrag vom Schicksals Storcks erfahren, der in der DDR im Gefängnis saß.

Zum letzten Mal Herford?

Er nahm Kontakt auf und die beiden trafen sich in Berlin. Irgendwann folgte der erste Besuch in Kirchlengern, wo Storck von 1988 bis 2005 Pfarrer war. Im Garten des Pfarrhauses entstand auch das Foto, das Gauck mit Storcks Tochter Luisa zeigt.

Nachdem der Geistliche 2006 Pfarrer an der Mariengemeinde geworden war, war Gauck auch einige Male zu Besuch in Herford: »Einmal sogar in der Zeit, als er Bundespräsident war.« Am Mittwoch verabschiedet sich wohl nicht nur Storck aus Herford, auch für Joachim Gauck wird es vermutlich das letzte Mal sein.