Mit Mehraufwendungen von 1,15 Millionen Euro schlägt die Container-Lösung am RGH im Haushalt zu Buche. Foto: Schelberg

Herford (WB/pjs). Der Jahresüberschuss im städtischen Ergebnishaushalt wird sich um 687.865 auf 424.506 Euro verringern. Diese Prognose gab Kämmerer Matthias Möllers am Donnerstag im Rat in seinem Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft.

Eine Abweichung von 617.270 Euro ergibt sich im Baudezernat aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Planungs- und Herrichtungskosten bei der Hammersmith-Kaserne. Deshalb ist von der Stadt eine erhöhte Defizitabdeckung zu tragen. Einen Mehrbedarf von 1,154 Millionen Euro meldet der städtische Immobilien- und Abwasserbetrieb IAB.

Grund ist die Container-Lösung am Ravensberger Gymnasium , die zur Aufrechterhaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts erforderlich geworden war. Die Mehraufwendungen können teilweise durch die erhöhte Gewinnausschüttung der Sparkasse kompensiert werden. Unterm Strich ergibt sich hier eine Verschlechterung um 326.553 Euro.

Doppelt so viel Geld für Hilfen zur Erziehung

Geringere Fallzahlen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber und weitere Faktoren führen zu einer Verbesserung von 184.000 Euro. Bei den Hilfen zur Erziehung wird bei den Hilfen für Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen eine Verdoppelung der Fallzahl sowie ein Mehraufwand von 400.000 Euro registriert.

Der IAB-Betriebsausschuss wird sich in der Sitzung am Mittwoch, 2. Oktober, über die Zeitpläne für die geplanten Hochbaumaßnahmen informieren. Die Verwaltung wird auch einen Sachstandsbericht zum Ravensberger Gymnasium geben. Nachdem erhebliche Mängel beim Brandschutz des Fachklassentraktes festgestellt worden waren, sollen Varianten zu Handlungsalternativen und deren Kosten vorgestellt werden. Beim Neubau der 3-fach-Sporthalle soll der Sanitärbereich für Zuschauer zugunsten von vergrößerten Umkleide- und Duschbereichen in den Tribünenbereich im 1. Obergeschoss verlegt werden.

Container sind fast fertig

Die Vorentwurfsplanung zum Neubau des Fachklassentraktes wurde mit der Schulleitung des RGH abgestimmt. Die Aufstellung der Containeranlage als Ersatz des Fachklassentraktes ist – bis auf kleine Restarbeiten – abgeschlossen. Im Inneren werden zurzeit sämtliche Innengewerke (unter anderem Elektro, Sanitär, Heizung, Innentüren) installiert.

Im Betriebsausschuss sollen auch die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Containermiete thematisiert werden, die von der Stadt Herford zu tragen sind. Vorgesehen ist, den betroffenen Gebäudetrakt am RGH im Jahresabschluss 2018 außerplanmäßig abzuschreiben.

Die Sitzung des IAB-Betriebsausschusses beginnt um 17.30 Uhr im Elsbach-Gebäude II, Schillerstraße 17 (Sitzungsraum, 3. Etage).