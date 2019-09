Von Bernd Bexte

Herford (WB). Ob ihre Freundin das freiwillig getan habe? »50:50«, gab eines der mutmaßlichen Opfer in einer ersten Vernehmung gegenüber der Polizei an, als sie nach dem Geschlechtsverkehr ihrer Begleiterin mit zwei der drei Angeklagten auf der Rückbank eines BMW gefragt worden war. Die Freundin habe sie sogar angelacht. Bei einer zweiten Vernehmung gab sie dann an, es habe eher so ausgesehen, als wenn sie geweint habe. Sie habe das wohl alles nicht gewollt.