Herford (WB). Nein, hier handelt es sich nicht um einen plötzlichen Wintereinbruch, über Nacht hat sich die Werre in eine riesige Schaumlawine verwandelt. So spektakulär der Anblick ist, er hat wohl traurige Auswirkungen.

»Hat jemand tonnenweise Spülmittel in den Fluss gekippt oder gibt’s irgendwo eine Schaumparty?«, fragt Ann-Katrin Bäßler. Die 27-Jährige hat soeben ihre Tochter zur Kita gebracht, als sie am Bergertor ihren Augen nicht traut. Vom Wasser ist dort kein Millimeter mehr zu sehen, stattdessen türmen sich die weißen, nach Ruß riechenden Schaumberge. Klar, dass dieses Spektakel von den Passanten mit dem Handy festgehalten werden muss.

Was die junge Mutter nicht wissen kann: Nur wenige Stunden später sind die Berge, die an Eisblöcke erinnern, mehrere Meter in die Höhe gewachsen. Sie reichen bis unter die Pylonen-Brücke. Das Wehr wirbelt das Wasserschaumgemisch derart durcheinander, dass es diese XXL-Ausmaße erreicht.

Was hat es mit dem ungewöhnlichen Schauspiel auf sich? Die Antwort ist einfach und hängt mit dem Großbrand in Bad Salzuflen-Schötmar zusammen. Dort kämpfen seit Samstagabend hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen, die zwei Werkstatthallen samt Wohngebäude zerstört haben. »Wir haben tausende Liter Löschschaum eingesetzt«, bestätigt Feuerwehrsprecher Daniel Hobein. Details will er nicht nennen. Der Schaum fließt seitdem in die Bega, von dort in die Werre und landet mit einiger zeitlicher Verzögerung in Herford.

Kritik vom Fischereiverein Helmuth Sage, Vorsitzender des Lippischen Fischereivereins, fordert eine umfassende Umwelt-Schadensanalyse. »Belastetes Löschwasser ist bedingt durch den trockenen Boden in die Bega und in die Werre geflossen. Sicher ist auch einiges in den Boden versickert. Die Fische sind auf einer langen Strecke gestorben – das konnte man sehen. Auch die am Gewässergrund und in den Sedimenten lebenden Kleinstlebewesen sind nicht verschont geblieben.« Sage stellt folgende Frage: Ist der Verzehr von Fischen und Krebsen unbedenklich? Der Verein will wissen, weshalb solch ein Betrieb mit immensen Brandlasten in dem sensiblen Bereich der Begaaue genehmigt worden sei.

Umweltamt nimmt Wasserproben

»Die armen Tiere und Pflanzen«, meint ein Spaziergänger auf der Lübbertorbrücke. Auffallend: Kein Vogel ist auf dem Wasser zu sehen. Sie haben angesichts des fremden Stoffes wohl Reißaus genommen. Ist die Sache denn nun gefährlich? »Wir gehen aktuell nicht davon aus«, meint Herfords Feuerwehrsprecher Christoph Büker: »Die Mittel sind in der Regel mehrfach geprüft und enthalten keinerlei Schadstoffe. Sie sind vollkommen biologisch abbaubar.« Weder für Menschen und Tiere, noch für die Umwelt insgesamt bestehe nach jetzigem Stand eine Gefahr.

So weit wollte sich der zuständige Kreis Lippe nicht aus dem Fenster legen. Sprecher Steffen Adams sagt, das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW habe Wasserproben aus Bega und Werre entnommen, Ergebnisse würden in den kommenden Tagen erwartet.

Aber: In der Bega sollen bereits tote Fische gefunden worden sein, in der Werre nicht. Ob die verendeten Tiere mit dem Großfeuer in Verbindung stehen, werde geprüft. Wassersperren sollen verhindern, dass noch mehr Löschmittel in die Natur gelangen. »Beteiligte Akteure wie Kommunen am Wasser – also auch Herford – sowie Pächter und Genossenschaften wurden informiert«, sagt Steffen Adams.

Ölsperre an der Herderbrücke

Herfords Feuerwehrchef Michael Stiegelmeier zeigt sich von den Mengen überrascht. »So etwas habe ich noch nicht erlebt.« Vorsorglich hat sein Team an der Herderbrücke eine Ölsperre installiert. Zwar ist die Vorrichtung nicht hoch genug, um sämtlichen Schaum aufzuhalten, aber immerhin wird er in Blöcke zerteilt. Der Nieselregen trägt sein Übriges zur Verdünnung bei.

Henning Steffen (44) ist passionierter Angler. Ihm blutet beim Anblick der Werre das Herz. Er sei in Sorge um das Ökosystem. Am Sonntagabend habe er noch bis 23 Uhr am Bergertor geangelt. »Da war noch alles gut. Hochgiftig wird es wohl nicht sein, aber gut sicher auch nicht. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Fische.«