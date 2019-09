Die Nordwestdeutsche Philharmonie mit Sitz in Herford gehört seit Jahrzehnten zum hochwertigen Kulturangebot in OWL.

Herford (WB/pjs). Die Stadt Herford will weiterhin ein hochwertiges Konzertangebot für Herford und OWL gewährleisten: Vor diesem Hintergrund hat der Rat das Finanzierungskonzept für die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) für die Jahre 2021 bis 2025 einstimmig befürwortet. Zugleich stimmte er der Verlängerung der Kooperationsvereinbarung zur Finanzierung der NWD und des Landestheater Detmold bis Ende 2026 zu.

Die Stadt Herford würde demnach für das Jahr 2021 Mitgliedsbeiträge in Höhe von 906.877 Euro (inklusive des Sitzstadtanteils) überweisen. Die Beiträge sollen dann jährlich steigen bis zum Betrag von 997.264 Euro in 2025. Mit der Verlängerung der Kooperationsvereinbarung verpflichtet sich die Stadt Herford zudem zur jährlichen Zahlung von 163.288 Euro von 2021 bis 2026 an die Landestheater Detmold GmbH.

Beitrag steigt auf mehr als 900.000 Euro

Claudio Vendramin (Grüne) verwies darauf, dass der Mitgliedsbeitrag der Stadt Herford für die NWD von 625.000 Euro in 2020 auf mehr als 900.000 Euro in den Folgejahren ansteigen werde: »Das ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle.« Zugleich unterstrich er, dass es peinlich wäre, wenn die NWD, die ihren Sitz in Herford hat, ausgerechnet von dort nicht mitgetragen würde. Die Erhöhung bezeichnete er als »statthaft«.

Ziel der Beitragserhöhung ist es, der NWD auch über 2020 hinaus eine »dauerhaft auskömmliche Beitragsstruktur zu sichern«. Für 2021 beträgt der gesamte kommunale Anteil an der Finanzierung etwa 2,96 Millionen Euro. Ab 2022 soll eine Dynamisierung um jährlich drei Prozent erfolgen.

Die Beschlüsse werden nur dann wirksam, wenn sich auch die übrigen Mitglieder des Trägervereins, darunter die Kreise Herford und Lippe und die Stadt Detmold mit entsprechenden Entscheidungen anschließen. Von den politischen Gremien sei Zustimmung signalisiert worden, heißt es.