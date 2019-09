Sie speichern Wasser und tragen zur Nektarversorgung von Insekten bei – die Buswartehäuschen in Utrecht. Foto: imago

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Würde man sämtliche Bushaltestellen in Herford mit einem grünen Dach versehen, dann entspräche dies einer Fläche von etwa 15 eher kleinen Einfamilienhaus-Grundstücken. Das hat die Herforder Stadtverwaltung ermittelt. Hintergrund ist eine Anfrage der Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Idee stammt aus den Niederlanden

Die Ratsfraktion hatte auf die niederländische Stadt Utrecht hingewiesen, in der 316 Bushaltestellen grüne Dächer erhalten haben. Ratsherr Herbert Even hatte sich in diesem Sommer bei einer Radtour durch die Niederlande selbst ein Bild von den grünen Wartehäuschen gemacht.

Sedum-Pflanzen auf den Dächern

Auf den Wartehäuschen wachsen so genannte Sedum-Pflanzen. Diese überstehen Trockenperioden besser und tragen zur Nektarversorgung von Insekten bei. Zudem sollen die Dächer Feinstaub filtern, Regenwasser speichern und somit zu einem verbesserten Klima in unmittelbarer Umgebung beitragen.

10.500 Euro würde so eine Gründach-Wartehalle die Stadt kosten. Eine herkömmliche Wartehalle liegt laut Stadtverwaltung bei 6500 Euro pro Stück. »Für die Ermittlung der Vergleichskosten wurde von einer Bestellung von mindestens fünf Wartehalle ausgegangen«, schreibt die Stadtverwaltung in der Vorlage für den nächsten Verkehrsausschuss.

Umrüsten ist laut Stadtverwaltung nicht möglich

Während das Aufstellen einer neuen Gründach-Wartehalle inklusive Pflanzen also 10.500 Euro kostet, sei ein Umrüsten bestehender Wartehalle aus statischen Gründen nicht möglich. Vielmehr müssten bestehende Häuschen abgerissen werden, was zu weiteren Kosten in Höhe von etwa 1500 Euro führen würde.

Die Stadtverwaltung schlägt deshalb den Mitgliedern des Verkehrsausschusses vor, dass zunächst einmal dort Wartehäuschen mit Gründach errichtet werden, wo derzeit noch keine Häuschen stehen.

280 Euro an Unterhaltungskosten pro Jahr

Neben den einmaligen Aufstellungskosten fallen auch Unterhaltungskosten an. Schließlich müsste so ein Gründach zweimal im Jahr kontrolliert und das Grün zurückgeschnitten werden. Außerdem müssten die Flächen etwa fünfmal im Jahr bewässert werden. Grob kalkuliert, kämen noch einmal 280 Euro pro Jahr und Wartehäuschen an laufenden Kosten hinzu. Förderprogramme für begrünte Buswartehäuschen gebe es nicht, teilt die Verwaltung mit.

Deutlich teurer wäre die Pflege, wenn die Stadt Herford das Wiener Modell übernehmen würde. In der österreichischen Hauptstadt wurden an der Rückseite von Wartehäuschen Betonkübel aufgestellt. Dort hat man wilden Wein gepflanzt, der dann über die Wartehäuschen wächst. Allerdings müssen die Ranken häufiger zurückgeschnitten werden.

Thema im Ausschuss am 1. Oktober

Über das Thema diskutieren die Mitglieder des Verkehrsausschusses in der Sitzung am Dienstag, 1. Oktober, ab 17 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses.