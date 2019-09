Der Fischstand in der Markthalle ist ab dem 1. November vermietet. Foto: Ralf Meistes

Herford (WB). Der Fischstand in der Markthalle ist ab dem 1. November vermietet. Das hat am Dienstag die für den Betrieb der Markthalle zuständige Stadtmarketinggesellschaft Pro Herford mitgeteilt.

Betrieben werde er von einem Familienbetrieb aus Löhne, der bereits mehrjährige Erfahrung mit einem Fischstand in Bielefeld-Brackwede habe. Den Kontakt habe die Metro hergestellt, die am Eröffnungswochenende gemeinsam mit der »Knolle« den noch nicht vermieteten Stand versorgt hatte und vom Markthallenkonzept begeistert war. Der Fischstand war der letzte der fast 20 Ständen in der Markthalle, für den bisher noch kein Mieter gefunden werden konnte.

Startschuss fällt am 1. November

»Wir haben eine sehr aufwändige Suche nach einem geeigneten Fischstand hinter uns«, sagt Pro Herford-Chef Frank Hölscher. »Fisch ist ein kompliziertes Produkt, das vor allem hohe Anforderungen an den Betreiber und das Personal stellt.« Man habe erwartet, dass es einfacher werde, den Fischstand zu besetzen, wenn die Halle eröffnet sei. »Schlussendlich hat genau dies auch unseren neuen Betreiber überzeugt.« Der Vertrag läuft offiziell ab 1. November.

»Gegebenenfalls werden wir aber schon im Oktober mit dem Betrieb des Fischstandes starten«, kündigt Markthallen-Manager Stefan Tillmann an.