Geborgen in den Armen eines Kraken: »Wenn ich groß bin, werde ich Seehund« spielt mit beeindruckenden Bildern von Über- und Unterwasserwelten. Foto: Theater

Herford (WB). »Wenn ich groß bin, werde ich Seehund«: Das Theater Kunstdünger aus Bayern wird das Ein-Personen-Stück für Kinder ab fünf Jahren nach dem Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach am kommenden Sonntag, 29. September (15 Uhr), sowie am Montag, 30. September (11 Uhr), im Stadttheater aufführen.

Wie in der Bilderbuchvorlage findet der Sohn eines Tages ein Seehundfell im Bettkasten und erinnert sich an die Geschichte, die seine Mutter ihm erzählt hat. Von Seehunden, die an Land gehen, ihr Fell abstreifen und Menschen werden.

Das Fell hüten sie wie einen Schatz, damit sie wieder zurück ins Meer können, wenn sie »genug Mensch« gewesen sind. Und dann ist seine Mutter am nächsten Morgen nicht da...

»Das Theaterstück lebt von wunderbaren Bildern der Über- und Unterwasserwelten und seiner oft nur leise angedeuteten Familiengeschichte«, heißt es in der Ankündigung. Die Wirklichkeit werde wie eine Wasseroberfläche immer wieder fantastisch durchbrochen. »Ein Geheimnis darf ein Geheimnis bleiben bis die Zuschauer es selbst entschlüsseln.«