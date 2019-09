Jeder Weg, der mit dem Rad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, spart CO2 ein. Deshalb möchte die Kreisgruppe des BUND, dass sich Herford künftig am Stadtradeln beteiligt. Foto: Lennart Stock/dpa

Herford (WB/ptr). Die Stadt Herford soll sich an der Stadtradeln-Kampagne beteiligen: Das fordert zumindest die Kreisgruppe Herford des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Bei einem Klimaschutz-Workshop am Mittwochabend wurde ein entsprechender Antrag an Bürgermeister Tim Kähler übergeben.

Das so genannte Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem derzeit gut 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.

Und so funktioniert es: In einem Wettbewerb radeln möglichst viele Teams um die Wette. Jeder kann mitmachen – von Schulklassen über Vereine und Unternehmen bis zu Kommunalpolitikern und Bürgern. Das Ziel: An 21 aufeinanderfolgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurücklegen. Die drei Wochen müssen innerhalb des Zeitraums vom 1. Mai bis zum 30. September liegen. Wann genau das Stadtradeln stattfindet, ist jeder Kommune frei überlassen.

Ergebnisse werden online festgehalten

Während des Aktionszeitraums tragen alle Radler ihre klimafreundlich zurückgelegten Kilometer in einen Online-Kalender ein. Die Ergebnisse der Kommunen und Teams werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht. Neben dem Wettbewerb soll ein Zeichen für vermehrte Radförderung gesetzt werden. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunalparlamente und Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radelnden in den Kommunen selbst.

Im Kreis Herford beteiligt sich bislang nur die Stadt Löhne an der Kampagne. »In diesem Jahr konnten die Teilnehmer dort mit gut 62.000 geradelten Kilometern in drei Wochen eine Menge von mehr als 9000 Kilogramm CO2 einsparen«, sagt Bernd Meier-Lammering, Sprecher der BUND-Kreisgruppe Herford, und schätzt: »Wenn sich alle Städte und Gemeinden im Kreis Herford beteiligen würden, könnten mehr als 55.000 Kilogramm CO2 eingespart werden.«

Gefühl für die Rad-Infrastruktur verbessern

Mit seinem Antrag möchte der BUND den Anteil des Fahrradverkehrs erhöhen. Meier-Lammering: »Etwa 80 Prozent der Haushalte in Deutschland besitzen ein Fahrrad, trotzdem liegt der Anteil aller Wege, die in Deutschland geradelt werden, durchschnittlich bei nur 10 Prozent.« Dabei könne fast jeder einen kleinen Beitrag zur Vermeidung von CO2 leisten, wenn Kurzstrecken bis etwa sechs Kilometern mit dem Rad statt mit dem Auto gefahren würden.

Für Kommunalpolitiker liege in der Teilnahme eine weitere große Chance. »Viele Wähler wünschen sich, dass sich Politiker mehr mit der Verbesserung des Radverkehrs in der Region auseinander setzen. Wer beim Stadtradeln mitmacht, bekommt automatisch ein besseres Gefühl für die Situation der Infrastruktur in der eigenen Kommune«, sagt Meier-Lammering.