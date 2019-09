Das prämierte Gesellenstück aus Zirikote und Roter Zeder hat mittlerweile einen Ehrenplatz in Bastian Haltermanns Zimmer gefunden. Der 22-Jährige vertritt die Innung beim Landeswettbewerb.

Hiddenhausen/Enger (WB/UK). Mit einem Hängeschrank in der ungewöhnlichen Kombination aus Zirikote und Roter Zeder auf der Innenseite hat Bastian Haltermann (Ausbildungsbetrieb Tischlerei Matthias Hempelmann, Hiddenhausen) die Endausscheidung der »Guten Form – Tischler gestalten ihr Gesellenstück« im Kreis Herford gewonnen.

Eiche liegt bei jungen Menschen im Trend

Mehr als die Hälfte der Finalisten hatte sich bei der Planung ihrer Möbel hingegen für das traditionelle Eichenholz entschieden: »Eiche liegt bei jungen Menschen voll im Trend«, sagt Heiko Bahls, Ausbildungsmeister der Tischler-Innung Herford. Zweiter des Wettbewerbs wurde Jacob Schaffner (Tischlerei Demmer und Spieker, Herford) mit einem Schrank in Douglasie.

»Spannende Holzauswahl«

Platz 3 belegte Tobias Krüger (Tischlerei Weißphal, Herford) mit einem Barschrank aus Eiche. Damit vertritt Bastian Haltermann mit seinem Stück die Tischler-Innung Herford beim Landeswettbewerb der »Guten Form« in Essen. »Zirikote und Rote Zeder werden für edle Gitarren verwendet«, begründet der 22-Jährige aus Enger seine spannende Holzauswahl. Für Haltermann war früh klar, dass er seine musikalische Leidenschaft auch in das Gesellenstück einbauen wollte.

Bei der Preisverleihung in der überbetrieblichen Lehrwerkstatt in Bünde zeigte sich die Jury mit Uta Sebach (Wilhelm-Normann-Berufskolleg in Herford), Claudia Engstfeld (Gestalterin im Handwerk), Peter Hoffmann (FHB Berufsbekleidung, Spenge) und Daniel Anselment (Gestalter im Handwerk) von der Qualität der Stücke beeindruckt.

Tolle Qualität der Stücke

Deshalb gab es noch Belobigungen – für Alexander Martin Gößling (Stuke Möbelteile, Hiddenhausen) mit einem Stehtisch aus einem Eichenfass, Friedrich Niehus (Tischlerei Burkhard Ahlert, Löhne) mit einem Barschrank in Eiche und MDF weiß, Adrian Metz (Dula-Werke Dustmann, Spenge) mit einem Couchtisch aus Ahorn und Fynn Schwentker (Tischlerei Willy Tiemann aus Spenge), der eine Weinfassvitrine aus Eiche baute.