Von Ralf Meistes

»Wer nach dem Saunagang nicht in ein Abtauchbecken möchte und auch auf die kalte Dusche lieber verzichtet, für den haben wir jetzt das passende Angebot«, sagt Markus Diering, Leiter der Freizeiteinrichtungen bei der Stadt Herford. Am Freitag, 27. September, wird die neue Attraktion eingeweiht. Die Kosten für den neuen Raum liegen »im unteren sechsstelligen Bereich«, sagt Diering.

Etwa 20 Leute passen in den 17 Quadratmeter großen Raum. Die Kulissenbauer haben aus Beton Felswände gestaltet, auf denen der Pulverschnee liegt. Erzeugt wird der Schnee in der Regel über Nacht und durch zwei Einsprühdüsen im Raum verteilt.

Wer aus einer 80 Grad heißen Sauna kommt, kann sich in dem minus 10 bis 15 Grad kalten Schneeraum wieder abkühlen. »Die Gäste tragen dabei ein Handtuch oder einen Bademantel und Badeschlappen«, sagt Diering.

Sanfter als das Tauchbecken

Die Kunstschneetechnik kommt aus Südtirol, genauer gesagt aus Bozen. Hier sitzt die Firma Techno Alpin. »Wir sind spezialisiert auf Outdoor-Beschneiung, sind in dem Segment auch Weltmarktführer. Schneeräume sind in Wellnessbereichen, aber auch als Testräume für die Bekleidungsindustrie im Kommen«, sagt Alexander Behrens von der Firma Techno Alpin.

Auf einer Fachmesse in Mailand sind die Herforder um Markus Diering und die Südtiroler ins Gespräch gekommen. Das Ergebnis ist der neue Schneeraum. »Die sanfte Abkühlung nach dem Saunagang ist für viele Menschen besser als das schnelle Herunterkühlen des Körpers, wenn man ins Tauchbecken steigt«, macht Behrens Werbung in eigener Sache.

Diering: »100 Prozent Ökostrom«

Kritiker hatten im Vorfeld moniert, dass es in der Stadt Herford, die den Klimanotstand ausgerufen hat, dank des Schneeraums jetzt ganzjährig in Herford schneit . »Natürlich wird in einem Freizeitbad Energie verbraucht«, sagt Markus Diering. Der neue Schneeraum ersetze allerdings ein Dampfbad und eine Biosauna und benötige nur halb so viel Strom.

»Es ist zu 100 Prozent Ökostrom, den wir hier verwenden. Einen Großteil des Stroms erzeugen wir mit unseren Blockheizkraftwerken selbst«, betont der H2O-Leiter.

Das Herforder Freizeitbad zieht viele Gäste aus der Region an. Jährlich besuchen 300.000 Gäste den Schwimmbereich. Die Saunalandschaft zählt etwa 170.000 Besucher pro Jahr. Hinzu kommen 80.000 Badegäste durch die Schulen und Schwimmvereine, so dass etwa 550.000 Menschen das Freizeitbad pro Jahr nutzen. In der Saunalandschaft gibt es zwölf Wärmekabinen – und seit dieser Woche auch eine Kältekabine.