Bünde/Herford/Bad Oeynhausen (WB). Bei einem Unfall auf der Engerstraße in Bünde sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden, eine Frau aus Herford schwer.

Dazu kam es laut Polizei um 14.50 Uhr, als ein 45-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem weißen 3er BMW die Engerstraße in Richtung Bünde befuhr. Hinter ihm war eine 45-jährige Bielefelderin in einem schwarzen Volvo XC60 unterwegs.

In entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr eine 62-jährige Herforderin in ihrem schwarzen Nissan Qashqai. »Der BMW-Fahrer bog nach links in die August-Bebel-Straße ab. Dadurch verursachte er einen Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Herforderin«, schildert die Polizei den Unfallverlauf. Durch die Wucht des Aufpralls rollte der BMW rückwärts und kollidierte auch mit dem Volvo der Bielefelderin.

Die Fahrerin des Nissan wurde schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Bad Oeynhauser wurde leicht verletzt. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 17.100 Euro.