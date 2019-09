Rosario de Simone zeigt in der Treppenhaus-Galerie im Elsbachhaus 19 seiner Arbeiten. Die Ausstellung unter dem Titel »Eroi« (Helden) wird am Samstag um 19 Uhr eröffnet. Im Hintergrund sind biblische Motive zu sehen. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Bielefeld/Herford(WB). Ungewohnt Monumentales ist derzeit in der Treppenhaus-Galerie im Elsbachhaus in Herford zu sehen. Und wenn die Ausstellung dann auch noch »Eroi« (Helden) heißt, scheint es um das ganz Große, die ganz großen Gesten zu gehen.

Doch zumindest der Heroismus-Verdacht trügt. Viele der Figuren, die der Bielefelder Maler Rosario de Simone auf die Leinwand gebracht hat, senken den Blick. Wenn es Helden sind, dann gefallene. Wer wissen will, warum der Künstler seiner Ausstellung trotzdem diesen Titel gab, hat am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr Gelegenheit, ihn zu befragen. Denn dann wird die Ausstellung (bis 20. Dezember) eröffnet.

Folgt man dem Maler Weizenfeld, der die Treppenhaus-Galerie kuratiert und kürzlich im Atelier D in der Rohrteichstraße ausstellte, ist ein Elsbachhaus-Besuch unerlässslich. »Wir zeigen den Michelangelo Herfords«, schwärmt er über seinen Kollegen. Und tatsächlich merkt man, dass Rosario de Simone die alten Meister studiert hat. Dies wissen auch seine Schüler, die der 53-Jährige seit 16 Jahren an der Herforder Gesamtschule unterrichtet hat.

Vergebliche Suche nach Helden

Aufgewachsen ist er in Neapel, er war dabei, als der Fußballstar Maradona kam und »die Stadt sich völlig veränderte«. Obwohl er kein Fußballfan sei, habe ihn das total geflasht, sagt der Maler. Und obwohl Rosario de Simone so einen Helden, ein Massenidol, erlebte, spielt gerade diese Erfahrung in seinen Bildern keine Rolle – höchstens als Negativfolie, um sich abzugrenzen.

Der 53-Jährige greift den Stil der Meister auf, die dunklen Farben vermitteln den Eindruck von klassischer Zeitlosigkeit. Dazu passen die Motive aus der Bibel oder der Mythologie. »Der Judaskuss« zum Beispiel oder der Einzug von Jesus in Jerusalem. Allerdings sucht der Betrachter vergeblich nach Helden. Rosario de Simone sagt: »Mir geht es nicht um Helden, sondern um die Frage, was Helden sind.« Nur: Ein Ausstellungstitel mit Fragezeichen sehe komisch aus.

Heldentum habe immer mit Schwierigkeiten, mit dem Überwinden zu tun: »Ein Held ist also ein Draufgänger.« Der Mann aus Neapel stellt sich die Frage: »Müssen die Schwierigkeiten groß sein, um ein großer Held werden zu können. Oder reichen auch kleine Schwierigkeiten?« Für ihn seien zum Beispiel Künstler Helden, die unter primitiven Bedingungen Jahrzehnte lang Kunst machten.

Ungewöhnlicher Ausstellungsort

Immer wieder arbeitet Rosario de Simone an seinem Thema, an seinen Bildern. Den erlösenden Abschluss erreicht er, indem er irgendwann zum Leinöl greift, um die Bilder zu lasieren: »Das bedeutet, dass ich dann nichts mehr verändern kann.«

19 Bilder hängen in der Galerie und bringen den Betrachter zum Staunen: Wow, dass so etwas in einem Treppenhaus möglich ist!