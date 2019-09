Der mutmaßliche Tatort: der Sender an der Höhenstraße in Herford. Foto: Moritz Winde

Von Bernd Bexte

Herford/Löhne (WB). Er war am 22. Oktober 2017 am Sender, hat im Prozess vor dem Schöffengericht um eine mutmaßliche Vergewaltigung jedoch nichts wirklich Erhellendes beitragen können.

Angeklagt sind drei Männer (32, 30, 20) aus Löhne. Sie sollen zwei damals erst 15 Jahre alte Mädchen – sie hatten sich älter ausgegeben – in der Shisha-Bar »La Palma« am Herforder Bahnhof mit Alkohol gefügig gemacht und sich dann am Sender an ihnen vergangen haben. Der Zeuge (29), Bekannter beziehungsweise entfernter Verwandter des Trios, gab am Donnerstag an, er habe in dem Lokal bezüglich der Gruppe keine Auffälligkeiten festgestellt. »Die Stimmung war gut.«

»Alles normal«

Auch als die drei Männer mit den Teenagern zum Sender aufbrachen, sei »alles normal« gewesen. Nach einem Anruf eines der Angeklagten sei er dann später selbst mit zwei Begleitern zur Höhenstraße gefahren. Etwa zehn bis 15 Minuten will er sich dort aufgehalten haben. Er habe aber nichts Auffälliges bemerkt, was auf ein Verbrechen hätte schließen lassen. Genaue Angaben konnte er aber nicht mehr machen. »Das ist alles schon so lange her.« Beide Autos waren anschließend vom Sender zum Bahnhof nach Löhne gefahren, wo die Mädchen abgesetzt wurden.

Die Angeklagten – mittlerweile sind alle Familienväter – bestreiten die Tat, sie sprechen von einvernehmlichem Sex. Die Vorsitzende Richterin Tanja Schwöppe-Funk fasste abschließend ihren Eindruck von der Zeugenaussage für die Prozessbeteiligten mit einem Satz zusammen. »Ich halte fest, ihm ist nichts Besonderes aufgefallen.«

Widersprüchliche Aussagen

Die beiden Mädchen – beide kommen aus Löhne – hatten angegeben, dass eines von zwei der Angeklagten auf der Rückbank eines BMW vergewaltigt worden sei. Das andere Mädchen habe den Fahrer mit der Hand befriedigen müssen. Sie hatten bei zwei Vernehmungen allerdings abweichende Aussagen gemacht und scheinen selbst Differenzen zu haben. »Ich war richtig sauer auf M., dass sie mir nicht geholfen hat«, hatte das mutmaßliche Vergewaltigungsopfer bei einer Vernehmung angegeben.

Zwei der Angeklagten sind nicht vorbestraft, einer wurde wegen Fahrens ohne Führerschein und einer Alkoholfahrt bereits zu Geldstrafen verurteilt. Der Prozess geht am 9. Oktober weiter.