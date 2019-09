Von Bernd Bexte

Herford (WB). Wie das wohl ist, aus 4000 Metern Höhe mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug zu springen? Michael Kleemeier ist mächtig aufgeregt. »Da freu’ ich mich drauf«, sagt er in langsam artikulierten Worten. Michael Kleemeier sitzt im Rollstuhl – für ihn kein Grund, den Sprung nicht zu wagen. An diesem Freitag ist es so weit.

Vor Kurzem ist er 40 geworden. Seine Mutter hat ihm deshalb dieses besondere Geburtstagsgeschenk gemacht. »Im vergangenen Jahr hat meine Tochter zum Abitur so einen Tandemsprung gemacht. Da hat Michael zugeschaut. Er war begeistert. Da hatten wir die Idee: Das ist auch was für ihn«, sagt Rosemarie Kleemeier. Die 58-Jährige kaufte noch an Ort und Stelle einen Gutschein für das Fallschirmabenteuer. »Bei einem Bungee-Sprung hätte ich Bedenken, aber so ein Tandemsprung ist etwas anderes.«

Begeisterter Karussell-Fahrer

Dass Michael sich dafür begeistert, war ihr klar. »Er steht total aufs Karussellfahren. Für ihn kann es eigentlich nicht wild genug sein«, erzählt sie und Michael lacht. Seit einem Autounfall vor 36 Jahren sitzt er im Rollstuhl. An Lebensfreude mangelt es ihm aber nicht. Er sprüht vor Begeisterung, wenn er von seinen wilden Karussellfahrten erzählt, so unter anderem in den USA.

»Da ist das aber alles viel einfacher, da barrierefrei. In deutschen Freizeitparks darf mittlerweile nur mitfahren, wer selbstständig ein- und aussteigen kann«, kritisiert Rosemarie Kleemeier. Dabei sei Michael topfit: Auf seinem Fahrrad, einem Dreirad, hat er auf einem benachbarten Betriebsgelände bereits mehr als 11.000 Kilometer zurückgelegt, im Wohnzimmer steht sein Heimtrainer. »Und er geht regelmäßig schwimmen.«

Landung im Sitzen

Jetzt also der Fallschirmsprung. Gemeinsam mit anderen Teilnehmern wird er am heutigen Freitagnachmittag – wenn es das Wetter zulässt – vom Flugplatz in Damme (Niedersachsen) mit dem Flugzeug auf bis zu 4000 Meter Höhe aufsteigen. Einem erfahrenen Fallschirmspringer vor den Bauch geschnallt, wird er dann gen Erde sausen. »Üblicherweise landen die Tandemspringer im Sitzen. Damit das klappt, bekommt Michael extra einen Anzug, an dem der Mitspringer bei der Landung die Beine hochziehen kann«, erklärt seine Mutter. »Die machen so etwas nicht zum ersten Mal.«

Damit sie sich das Erlebnis immer wieder vor Augen führen können, wird der Sprung mit einer Kamera am Handgelenk des Tandempiloten gefilmt und fotografiert. Die Aufnahmen kann ihr Sohn dann auch an seinem Arbeitsplatz in den Werkstätten der Lebenshilfe an der Ackerstraße seinen Kollegen zeigen.

»Ein richtig kleines Fest«

Aber auch genügend Augenzeugen werden vor Ort sein. Mutter, Opa sowie eine Arbeitskollegin mit Familie werden mit nach Damme fahren. »Wir werden da ein richtig kleines Fest draus machen«, freut sich Rosemarie Kleemeier auf den heutigen Tag. Sie hat für den Ausflug schon einen Kuchen gebacken. Ob sie selbst auch springen würde? »Puh, das weiß ich gar nicht so genau«, zögert sie. Gut, dass sie Michael hat: »Das wird toll!«, sagt er und rollt vor Freude mit den Augen.