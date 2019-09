Von Hartmut Horstmann

Der 79-Jährige war der Einladung zur Verabschiedung gefolgt und las aus seinem aktuellen Buch über Toleranz. Für ihn sei es ein Freundschaftsdienst, versichert der frühere Bundespräsident. Zuvor hatte er sich in Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Bekanntlich verlässt Matthias Storck Herford wegen einer Burnout-Erkrankung , um den Platz freizumachen für einen Nachfolger. Als Gauck erfuhr, dass der Scheidende bei der Abschieds-Veranstaltung im Hintergrund bleiben wollte, wechselte er in die Rolle des väterlichen Freundes: »Ich habe gesagt: Matthias, das kannst du nicht machen. Du bist nicht auf der Flucht.« Stattdessen sprach Gauck von Dankbarkeit.

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck liest aus seinem aktuellen Buch über Toleranz. Foto: Moritz Winde Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck liest aus seinem aktuellen Buch über Toleranz. Foto: Moritz Winde

Also ging Freund Matthias nach vorne und zückte einen Zettel, auf dem angeblich nur drei Punkte vermerkt waren. Doch aus den Punkten wurden Minuten – mit bewegter Stimme sagte Storck: »Danke!« Seine Familie habe auf dem Stiftberg eine noch größere Familie gefunden, in der man hätte sein dürfen. Viel habe er in den Begegnungen gelernt.

Dabei ging der Geistliche auch auf die für ihn besondere Herforder Situation ein – auf seine Biographie, die mit dem Namen Hermann Kunst verbunden ist. Der Geistliche hatte als Pfarrer in dem Haus gewohnt, das später von der Familie Storck bezogen wurde.

Ehepaar Storck erhält Ehrennadel der Gemeinde

Dieser Stuhl ist für den ehemaligen Bundespräsidenten reserviert. Foto: Moritz Winde Dieser Stuhl ist für den ehemaligen Bundespräsidenten reserviert. Foto: Moritz Winde

Kunst war es, der nach seiner Herford-Zeit eine wichtige Rolle in der EKD innehatte. Als Diplomat verhandelte er mit der DDR-Regierung über den Freikauf von Menschen, die wegen ihres Glaubens in Haft saßen.

Zu diesen zählten auch die Storcks, die dank Kunst das Weihnachtsfest des Jahres 1980 im Westen verbringen konnten. Am Herforder Schreibtisch sitzend, habe er daran oft gedacht, so Storck. Die Freiheit, die er Hermann Kunst zu verdanken habe, sei ihm nie selbstverständlich geworden.

Ebenfalls hörbar bewegt war Joachim Schmitt, der Vorsitzende des Presbyteriums. Er sagte: »Du warst ein Pastor, wie er sein soll. Du hast dein Leben mit uns geteilt.« Dabei ließ der Presbyter auch durchblicken, dass die Zeit nicht immer nur harmonisch war: »Wir haben oft miteinander gerungen, du warst nicht immer einfach für uns. Aber immer dann, wenn man dich brauchte, warst du da.«

Matthias Storck sei kein Mann der halben Sachen, erfuhren die Zuhörer. Als Dankeschön erhielten der 100-Prozent-Pfarrer und seine Frau Tine die Ehrennadel der Mariengemeinde.