Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Lesen sei Entschleunigung, sagt Dr. Cathrin Klingsöhr-Leroy. Eine Entschleunigung, an der die Museumsleiterin Herforder Kunstinteressierte teilhaben lässt – denn sie kuratiert die Ausstellung »das Lesen in der Kunst«.

Pablo Picasso, Max Liebermann, Kurt Schwitters: Arbeiten großer Namen der Kunstgeschichte finden sich in der neuen Ausstellung der Stiftung Ahlers. Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass unter den Dargestellten vor allem lesende Frauen sind.

Männer malen Ehefrauen

Laut Cathrin Klingsöhr-Leroy, der Leiterin des Franz-Marc-Museums, hat diese Geschlechterzuschreibung vor allem historische Gründe: »Es waren fast nur Männer, die gemalt haben.« Und die Maler hätten ihre Modelle gehabt beziehungsweise oft auch ihre Ehefrauen gemalt.

Dass das Thema »Lesen« bei vielen Malern eine große Rolle spielt, hängt für die Kuratorin mit einer Seelenverwandtschaft zusammen. Lesen sei wie das Malen ein kreativer Prozess, verbunden mit einer Innenschau.

Am Anfang der Ausstellung steht ein Zitat, welches die Kuratorin besonders schätzt. Es stammt von Walter Benjamin und handelt vom »Eindringen in die archaische Stille des Buches«. Eine passgenaue Umsetzung findet dieses Zitat in einem Bild von Albert Marquet: »Lesende im Boot«. Der Hut, den die Frau trägt, verdeckt ihr Gesicht – es geht nur um das Lesen und die damit verbundene Stille.

Die Ausstellung mit ihren 50 Arbeiten wirft so den Blick zurück in eine Zeit, in der das Buch ständiger Begleiter war. Liebermanns »Ruhende, lesende Frau« zeigt eine Leserin, die es sich in einem salonähnlichen Raum gemütlich macht. Deutlich wird, wie gut das Ausstellungsthema in die Räumlichkeiten eines früheren Wohnhauses passt.

Ironisches von Ingeborg Bachmann

Es geht aber nicht nur um Bilder vom Lesen, sondern auch um das Lesen von Bildern – bei Kurt Schwitters zum Beispiel, der mit einer Lithografie auf eine Dada-Veranstaltung hinweist.

Die Worte werden auch als graphische Elemente eingesetzt. Noch weiter geht Ivan Chuikov, der im »Fragment einer deutschen Zeitung« nur Ansätze von Buchstaben erkennen lässt. Die extreme Nahsicht führt nicht zu mehr Erkenntnis, sondern im Gegenteil zur Desorientierung, zur Abstraktion.

Zu den Bildern kommen Zitate wie das von Walter Benjamin, deren Lektüre den gewünschten Effekt der Entschleunigung verstärkt. Oder eben Ironisch-Spöttisches wie die Gedanken der Autorin Ingeborg Bachmann, als sie Herrenbesuch erwartet.

Der Gast wünscht sich, dass sie kocht. Doch die Autorin muss feststellen, dass sie viele Literaten gelesen hat, aber kein Kochbuch. Da hat der Gast eben Pech.