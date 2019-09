Von Thomas Meyer

Herford (WB). Die 13. Herforder Kulturnacht ist exakt in ein Schönwetterfenster zwischen den frühherbstlichen Regenschauern gefallen und hat damit das möglich gemacht, was die Veranstaltung auszeichnet: Das Flanieren zwischen den Veranstaltungsorten, in denen kostenlos Kultur mit Lokalbezug geboten wird.

Viel Bekanntes und ein bisschen Neues waren zu sehen und zu hören beim Flaggschiffprojekt des Vereins Kulturanker. An 15 Orten zeigten Künstler aus der Region vor allem Vielfalt. »Besonders schön ist, dass immer neue Spielorte dazu kommen – wie in diesem Jahr das Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskolleg«, sagte Kulturanker-Vorsitzender Rainer Brinckmann. Dort spielte die Big Band des Friedrichs-Gymnasiums unter anderem »Smoke­ on the water« und erntete vor allem für die vielen Soli reichlich Applaus. Gegenüber in der Jacobikirche sang der Chor »Con anima« der Gemeinde Herford-Mitte unter dem Titel »Suche den Frieden« Stücke von Bach und Matthias Nagel. Überhaupt dominierten Chöre die erste Hälfte der Kulturnacht: in der Johanniskirche der russische Chor Rodnik mit Liedern aus dem Land mit der großen Seele, im Rathaus die »Ladybirds« aus Löhne und in der Münsterkirche der Chor »TonArt19« der Volkshochschule.

Fester Bestandtteil im Herforder Kalender

Zur Eröffnung sprachen Brinck­mann und Bürgermeister Tim Kähler im Elsbachhaus. »Die Kulturnacht ist eine von den Veranstaltungen, die zum festen Bestandteil im Herforder Kalender und zur wichtigen Tradition im kulturellen Leben der Stadt geworden sind«, sagte Kähler. Positive Impulse gebe es weit über die Stadtgrenzen hinaus, die Kulturschaffenden präsentierten sich als vielseitig, anregend und produktiv.

»Dass der Eintritt frei ist, ist eine Besonderheit auch im Vergleich mit anderen, ähnlichen Veranstaltungen und trägt sicherlich zur guten Resonanz bei«, schloss der Bürgermeister, bevor die Tänzer übernahmen. Im Elsbachhaus trat neben den vielen Gruppen der Tanzschule Roemkens auch der Kinder- und Jugendzirkus »Funtastic« der TG Herford auf. In der Treppenhausgalerie eröffnete Rosario de Simone seine Bilderausstellung, in der benachbarten Kupferbar im Marta swingte das Jazz-Trio »Copa Room Service« und zum krönenden Abschluss zeigte das Capitol die »Bohemian Rhapsody«.