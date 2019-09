Von Moritz Winde

Für die 75-Jährige gibt’s keine wetterbedingten Ausreden. Täglich steigt die Rentnerin auf ihr Elektro-Dreirad und düst 20 bis 30 Kilometer durch die Region. »Das hält fit und macht den Kopf frei«, sagt die Elverdisserin. Klar, dass sie sich die Gelegenheit nicht nehmen lässt, über die B61 zu cruisen. »Ist aber ziemlich wenig los. Schade!«, bemerkt sie.

Die Bundesstraße, auf der sonst täglich im Schnitt etwa 30.000 Fahrzeuge zwischen Bielefeld und Herford unterwegs sind, gehört am Sonntag wieder einmal Radlern, Spaziergängern und Co. Anders als bei den fünf Auflagen zuvor, an denen man aufpassen musste, nicht überfahren zu werden, war die Resonanz diesmal sehr überschaubar. Viele ziehen es offenbar vor, auf dem Sofa zu bleiben. Fast jeder Teilnehmer hätte per Handschlag begrüßt werden können.

»Ohne Auto mobil« auf der B61 Fotostrecke

Foto: Moritz Winde

Die 50.000 Besucher der »Ohne-Auto-mobil«-Aktion von vor zwei Jahren konnten nicht annähernd erreicht werden. »Ich gehe über den Tag verteilt von höchstens 10.000 aus«, sagt Maxime Bethke von der Pro Herford. Das bedeutet einen Minus-Rekord.

Nur die Hartgesottenen trauen sich auf die 16 Kilometer lange Strecke. Diejenigen, die sich zwischen zwei Schauern nach draußen wagen, haben nicht nur freie Fahrt, sondern auch gute Laune. »Es ist eine tolle Sache!«, findet E-Scooter-Fahrer Rainer Scheele.

Am Fahrbahnrand gibt es immer wieder Möglichkeiten zum Pausieren – wahlweise um sich zu stärken, sich unterzustellen oder das Rahmenprogramm zu verfolgen.

Erfreulich: Das Deutsche Rote Kreuz meldet nicht einen einzigen Unfall.