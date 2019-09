Von Peter Schelberg

Unter der Überschrift »Verhältnismäßigkeit« fragt BfH-Fraktionschef Lothar Wienböker, ob durch die Maßnahme das Ziel »verkehrssicherer und sachgemäßer Straßenzustand« erreicht werde. Da bei der 96-stündigen Verkehrszählung laut Verwaltung im Schnitt nur acht Fahrzeuge pro Stunde registriert worden seien, folgert er: »Bei analoger Anwendung dieser Zahlen gäbe es nur wenige Straßen in Herford, in denen dann kein Handlungsbedarf bestehen würde.«

Das am Pfosten befestigte Messgerät hätte abgängigen Verkehr gar nicht messen können, sagt Anwohner Philipp Krone. Das am Pfosten befestigte Messgerät hätte abgängigen Verkehr gar nicht messen können, sagt Anwohner Philipp Krone.

In der Verwaltungsvorlage zum Verkehrsausschuss am 1. Oktober sieht er zudem eine Widersprüchlichkeit: So vertrete die Bauverwaltung die Auffassung, dass auch aus verkehrsplanerischer Sicht einer Verengung der vier Meter breiten Fahrbahn zugestimmt werden könne. Wienböker erinnert daran, dass die politischen Gremien die Bebauung einer Baulücke an der Stichstraße in der Vergangenheit nicht genehmigt hatten.

Eltern holen und bringen ihre Kinder

Als Ablehnungsgrund habe die Bauverwaltung angeführt, dass der asphaltierte Wirtschaftsweg viel zu schmal sei und nur schwerlich einen Begegnungsverkehr gestatte. Wienböker: »Es ist sicherlich erforderlich, dass dieser Widerspruch vor einer Beschlussfassung geklärt wird.«

»Erstaunt« über die Ausführungen der Stadt hat sich Philipp Krone gegenüber dem Beigeordneten Dr. Peter Böhm geäußert. Der Anwohner, der die Übernahme der Kosten einer Fahrbahnverengung angeboten hatte, schreibt: »Erschlossen werden durch den Wüstener Weg das Waldrestaurant Steinmeyer, der Waldkinderkarten und der Parkplatz auf Höhe des Waldrestaurants. Allein der Waldkindergarten löst täglich mehrfache Fahrzeugbewegungen durch Eltern aus, die ihre Kinder bringen und holen.«

Auch Restaurantbesucher fahren dort entlang

Besonders beliebt sei aber auch der Parkplatz, der gern auch von Spaziergängern zum Bismarckturm etc. sowie von Hundehaltern angefahren werde: »Die weitaus meisten Fahrzeugbewegungen löst natürlich das beliebte und deshalb ganzjährig stark frequentierte Waldrestaurant Steinmeyer aus.« Krone weiter: »Würden die angegebenen Fahrzeugbewegungen auch nur annähernd zutreffen, so sind wir uns sicher auch einig in dem Punkt, dass die Familie Pohlmann ihr Waldrestaurant längst geschlossen hätte bzw. umgehend schließen müsste.«

Der Anwohner hinterfragt daher die Aussagen der Verwaltung, »die erheblichen Zweifeln an der technischen Funktion der von Ihrem Haus eingesetzten Messinstrumente und/oder dem Zeitpunkt der Messungen Vorschub leisten« und »absolut unverständlich erscheinen« müssten.

Seiner Mail an den Beigeordneten hat Philipp Krone auch Fotos der technischen Konstruktion der Überwachung beigefügt. Der Anwohner schreibt dazu: »Sie ist exakt so erfolgt – das bedeutet, dass nur eine Messung bergauf möglich ist/war und eine repräsentative Aussage dieser 96-stündigen Messung per se nicht herzustellen war. Das am Pfosten befestigte Messgerät hätte abgängigen Verkehr gar nicht messen können, sondern lediglich die Weißdorn-Hecke!«