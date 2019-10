Auch die Garde-Grenadiere aus Altenbeken in ihren schmucken Unformen werden zum Westfälischen Schützentag in Herford erwartet. 40 Vereine haben sich bereits für das Großereignis mit dem Landeskönigschießen und einem festlichen Umzug durch die Innenstadt angemeldet.

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Mehrere tausend Schützen und Besucher werden am Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, zum 70. Westfälischen Schützentag in Herford erwartet.

Die Spannung ist bei den Organisatoren der Schützengesellschaft zu Herford bereits groß. 40 Vereine haben sich offiziell angemeldet, weitere Schützengruppen werden erfahrungsgemäß noch spontan zur Teilnahme anreisen.

»Für einen Verein ist es unglaublich schwer geworden, eine solche Veranstaltung durchzuziehen«, verdeutlichten Präsident Heinz Richter und Vizepräsidentin Sylvia Czentarra-Thies den großen Aufwand im Vorfeld. Für die Unterstützung dankten sie deshalb Vorstandsmitglied Horst Prüßmeier und Siegfried Lux vom Hauptsponsor Sparkasse Herford sowie Andreas Rödel als Vertreter des Schirmherrn, Bürgermeister Tim Kähler.

»Grüner Abend« ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt soll der »Grüne Abend« am 5. Oktober ab 20 Uhr im Stadtpark Schützenhof werden: »Das ist ein Ball, der den Damen Gelegenheit bietet, ein schickes Abendkleid zu tragen«, erläuterte Vizepräsidentin Sylvia Czentarra-Thies. Mit »Sunrise« haben die Schützen eine bekannte Live-Band verpflichtet, die seit 30 Jahren erfolgreich auf Festen, Messeveranstaltungen, Gala-Events und Sporttanzveranstaltungen im In- und Ausland auftritt.

Besonders wichtig ist den Sängern, die Nähe zum Publikum zu schaffen und die Gäste mit einzubeziehen. Das Repertoire reicht von internationaler Tanzmusik über Oldies, Jazz und Standards, Schlager, Partymusik, aktuellen Chartbreakern bis hin zu Rockmusik à la AC/DC.

Herforder Sportlerinnen im Show-Programm

Ein Wunsch der Schützengesellschaft war es, Herforder Sportvereine mit ins Programm zu integrieren. So werden am Abend sieben Fahrerinnen des RSV Wittekind Proben ihres Könnens zeigen. Außerdem treten zwei Gruppen der seit fünf Jahren bestehenden »Dance Company Herford by Das Unikat« auf: Beide Teams werden von Maren Wortmann trainiert und sind fester Bestandteil der Bundesliga »European Masters of Dance«. »BackTrap« steht aktuell in der Klasse Juniors 2 auf Platz fünf in Europa und das Team »eXrated« bei den Erwachsenen auf Platz zehn.

Großer Zapfenstreich auf dem Rathausplatz

Eintrittskarten für den »Grünen Abend« zum Preis von 12 Euro sind noch bei Juwelier Zartmann in der Bäckerstraße 11 erhältlich oder können online unter wsbtag2019.de bestellt werden.

Der Westfälische Schützentag 2019 beginnt am Freitag, 4. Oktober, um 11 Uhr mit dem offiziellen Empfang durch Bürgermeister Tim Kähler im Rathaus. Um 21 Uhr findet der Große Zapfenstreich auf dem Rathausplatz statt. Am S amstag, 5. Oktober, steht morgens das Landeskönigsschießen auf dem Programm. Um 15 Uhr treten Ehrengäste und Schützen in der Hammer­smith-Kaserne an, ab 15.30 Uhr folgen Proklamation und Festumzug durch die Innenstadt zum Rathausplatz. Für Gäste und Besucher gibt es auf dem Hammersmith-Areal und auch am Rathausplatz ein Catering.

»Herford wird für den Westfälischen Schützentag ein tolles Ambiente bieten. Durch die Einbeziehung des Bildungscampus-Geländes und den Zapfenstreich vor dem Rathaus und der Markthalle können die Gäste unsere Stadt von ihrer neuen Seite kennenlernen«, betonte Sparkassen-Vorstandsmitglied Prüßmeier. Auch stellvertretender Bürgermeister Andreas Rödel ist überzeugt: »Wir werden einen tollen Westfälischen Schützentag erleben.«

Karten-Verlosung

Das HERFORDER KREISBLATT verlost dreimal je zwei Eintrittskarten für den »Grünen Abend« im Schützenhof – unter allen Anrufern, die sich am Dienstag, 1. Oktober, in der Zeit von 13 Uhr bis 13.15 Uhr unter der Hotline 05221/590811 melden.