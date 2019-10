Mit abwaschbarer Farbe zeichnet Bernd Meier-Lammering den Bereich ein, der in Zukunft für Fahrradfahrer bestimmt sein sollte. Aus einem Teilstück der Vlothoer Straße wollen die Naturschützer eine Fahrradstraße machen. Foto: Ralf Meistes

Von Ralf Meistes

Herford (WB). »Wir wollen möglichst alle Bäume an der Vlothoer Straße erhalten«, sagt der BUND-Kreisvorsitzende Bernd Meier-Lammering. Am Montag traf er sich mit Dr. Peter Böhm (Beigeordneter der Stadt), um für den Erhalt der Bäume zu werben. Zugleich übte er Kritik an den bisherigen Planungen der Stadt.