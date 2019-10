Alexander Kemper (37) ist in Bünde geboren und in Bad Oeynhausen aufgewachsen. Studiert hat er in Marburg. Approbation als Arzt war Ende 2009. Aus Beziehungsgründen zog er zurück nach OWL. 2010 fing er im Klinikum Herford als Assistenzarzt an. Seine Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie sowie Schlafmedizin absolvierte er in den Kliniken in Herford und Bielefeld-Bethel. Seit Juli 2016 ist Kemper Pneumologe, seit Januar 2018 auch Schlafmediziner. Mittlerweile arbeitet er als Oberarzt in der Medizinischen Klinik I im Klinikum Herford und ist dort zusammen mit seinem Kollegen Dr. Matthias Ruhe für den Bereich Pneumologie verantwortlich. Foto: Moritz Winde