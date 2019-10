Großer Umzug in der Herforder Innenstadt: WIe hier auf dem Alten Markt marschieren die Schützen aus ganz Westfalen zum Rathaus. Foto: Lars Krückemeyer

Herford (WB/lak). Was für ein Auflauf! Geschätzte 4000 Schützen, Musiker und Gäste sind am Samstagnachmittag des 5. Oktober beim Festumzug des 70. Westfälischen Schützentags angetreten und zum Rathaus marschiert.

»Ich bin mehr als überwältigt. 1600 Schützen hatten sich angemeldet, ich schätze, dass es 3000, 4000 oder 5000 waren«, sagte Oberst Uwe Thies von der gastgebenden Schützengesellschaft Herford. Schon 1965 und 1999 war Herford Schauplatz des Westfälischen Schützentags gewesen.

Um Punkt 16 Uhr hatte sich der Zug auf dem Gelände der ehemaligen Hammersmith-Kaserne der britischen Armee in Bewegung gesetzt, die Spitze erreichte nach 50 Minuten ihr Ziel. In der Innenstadt empfingen zahlreiche Schaulustige bei herrlichem Herbstwetter die Schützen.

Am Freitagabend hingegen hatte Dauerregen dafür gesorgt, dass der Große Zapfenstreich von draußen in die neu gestaltete Markthalle verlegt werden musste. Die allerdings bestand ihre Feuerprobe in Sachen Akustik mit Bravour. »Wir hatten einen Plan B«, sagte SG-Präsident Heinz Richter.