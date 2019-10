Herford (WB). Die Planungen für ein besseres Radverkehrsnetz in der Regiopolregion Bielefeld – zu der auch der Kreis Herford gehört – gehen in die nächste Phase.

Nachdem eine Online-Befragung abgeschlossen wurden, stehen nun Bürgerworkshops an, bei denen ein erster Vorschlag des Fachplanungsteams vom Büro SHP Ingenieure aus Hannover vorgestellt und weiterentwickelt werden soll. Einer dieser Workshops findet am Freitag, 11. Oktober, in Herford statt. Beginn ist um 18 Uhr im Kreishaus an der Amtshausstraße 3.

Alle Bürger sind eingeladen, ihre Meinungen und Ideen einzubringen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht nur an Radfahrer – auch von Fußgängern und Autofahrern können wertvolle Anregungen kommen. Besonders gefragt sind gute Ortskenntnisse: Welche Strecken eignen sich am besten als interkommunale Radverkehrsverbindungen? Wo sind Ergänzungen oder Verdichtungen erforderlich?