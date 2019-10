Herford (WB). Die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford strukturiert ihr Filialnetz um: Fünf von 30 Geschäftsstellen werden zum 1. Januar 2020 in reine Selbstbedienungs-Geschäftsstellen umgebaut. Betroffen davon sind die Standorte an der Enger­straße in Herford, Stift Quernheim in Kirchlengern, Gohfeld in Löhne sowie Wulferdingsen und ZOB in Bad Oeynhausen.