Antonietta Galasso (Pro Herford) verschenkt Lebkuchenherzen zum City-Kirmes-Auftakt. Bis zu 100.000 Besucher werden an den fünf Tagen erwartet. Foto: Moritz Winde

Der Wettergott hatte dann doch ein Einsehen mit den arg gebeutelten Schaustellern. »Die hatten es in den vergangenen Wochen wirklich nicht leicht. Viele Veranstaltungen sind ins Wasser gefallen«, sagte Michael Schäfer von der Pro Herford.

Gänzlich von Regenschauern verschont bleiben wird auch Herford angesichts der durchwachsenen Prognosen vermutlich nicht. Bürgermeister Tim Kähler sprach in diesem Zusammenhang von »Jäckchen-Wetter«, hob die attraktive Meile hervor und lobte das Engagement der Schausteller: »Diese Kirmes kann nur so gut gelingen, weil eine Menge Leute mit anpacken.«

Bis einschließlich Montag geht’s in der Innenstadt wieder rund und hoch hinaus. Mehr als 60 Buden und Karussells sind aufgebaut. Pro-Herford-Mann Michael Schäfer rechnet mit bis zu 100.000 Besuchern. Am Sonntag haben zudem die Geschäfte in der City verkaufsoffen. Dann werden wohl besonders viele einen Bummel über den Rummel wagen.

