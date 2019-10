Vlotho/Herford (WB). Eine 82-jährige Frau aus Vlotho ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Herford schwer verletzt worden. Ein 42-jähriger Rintelner erlitt ebenfalls Verletzungen, als sein Auto mit dem Wagen der Vlothoerin frontal zusammenstieß.

Zu dem Unfall kam es laut Mitteilung der Polizei gegen 19.07 Uhr. Die Seniorin aus Vlotho war zu dieser Zeit mit ihrem Golf auf dem Eckernkamp in Richtung Vlothoer Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr der 42-jähriger Mann aus Rinteln in seinem silbernen VW Polo in einer Reihe von Autos hinter einem Lastwagen her. Die Kolonne bewegte sich auf der Vlothoer Straße in Richtung Exter.

Im Einmündungsbereich von der Straße »Eckernkamp« auf die Vlothoer Straße bog die Golf-Fahrerin links in Richtung Herforder Innenstadt ab. »Gleichzeitig leitete der Fahrer des Polo einen Überholvorgang ein und nutzte dafür die Fahrspur der entgegenkommenden Frau«, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Der Polo und der Golf stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten die Wagen über die Fahrbahnen und kamen anschließend zum Stehen. Dabei verletzte sich die Vlothoerin schwer und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Polo verletzte sich leicht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mindestens 6000 Euro.