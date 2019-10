Herford (WB/OH). Die Anzeichen für eine langfristige Zukunft der Herforder Brauerei in der Warsteiner-Gruppe verdichten sich. Wie Warsteiner am Montag mitteilte, tritt Andreas von Grabowiecki (37) zum Jahreswechsel die neu geschaffene Position als Leiter Marketing für die Marken Frankenheim, Herforder und San Miguel an.