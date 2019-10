Von Bernd Bexte

»Das ist schon dreist«, sagt Klaus-Dieter Fründ, Geschäftsführer des DKD-Kleinsendungsdienstes, und zeigt auf ein beschädigtes Sichtfenster in einem der Rolltore der Verladehalle. Die Täter hätten zunächst versucht, ein anderes Rolltorfenster einzudrücken, das sei aber von innen zugestellt gewesen. Dann hätten sie es ein Tor weiter versucht, obwohl direkt vor dem Tor ein Auflieger stand.

Polizei geht von mehreren Helfern aus

Einer der Täter muss sich in die schmale Lücke zwischen Tor und Anhänger auf die Ladekante gezwängt und dann die Gummiisolierung des Fensters entfernt und dieses dann eingedrückt haben. Dann habe er sich durch die kleine Öffnung ins Innere der Lagerhalle fallen lassen und am andere Ende des Hallenkomplexes ein großes Tor geöffnet. Direkt davor standen die Badezimmermöbel versandfertig in drei Reihen aufgestellt. »Da müssen einige Helfer zum Verladen dabei gewesen sein, eine solche Menge kann man nur mit einem Lkw abtransportieren«, sagt Fründ.

Davon geht auch die Polizei aus. »Aufgrund des hohen Gewichtes des Diebesgutes besteht der Verdacht, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt haben.« Bemerkenswert: Die Bande habe es wohl genau auf diese Badmöbel abgesehen. »In der Halle standen auch Elektrogeräte, die haben sie nicht angerührt«, erklärt Fründ.

55 Kunden müssen warten

Mitarbeiter hatten den Diebstahl am Sonntag bemerkt. Die Polizei hatte zunächst von fast fünf Tonnen Diebesgut gesprochen. Bei einer genaueren Bestandsaufnahme seien es dann letztlich exakt 3046 Kilogramm, also gut drei Tonnen, gewesen, erläutert Fründ. Die Diebe hätten 246 Pakete mitgenommen, insgesamt 18 Kubikmeter. Die Ware sei versichert. »Aber es warten jetzt 55 Endkunden auf ihre Möbel.« Diese stammen vom Hersteller Puris im sauerländischen Brilon und sollten an Möbelhäuser und Sanitärfachhändler in Norddeutschland ausgeliefert werden. Hinweise an die Polizei: Tel. 8880.