Von Peter Schelberg

Um in das Innere der beiden Häuser zu gelangen, warfen die Täter nach Polizeiangaben mehrere Fenster- und Türscheiben ein. Im Innern durchwühlten und beschädigten sie die Einrichtung. »Vor einem Haus hoben sie einen Gullydeckel hoch und warfen diesen gegen eine Tür«, heißt es im Polizeibericht.

Werkzeug aus Lieferwagen verstreut

Auch ein geparkter Lieferwagen blieb nicht unversehrt: Die darin lagernden Werkzeuge verteilten die Unbekannten neben dem Fahrzeug. Die Polizei konnte am Tatort Spuren sicherstellen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Der bislang entstandene Sachschaden des jüngsten Vorfalls beträgt mindestens 5.000 Euro.

Vandalismus-Serie dauert seit September an

Der Einbruch reiht sich ein in eine Vandalismus-Serie, mit der sich die Recyclingbörse seit einigen Wochen konfrontiert sieht. In der Nacht zum 25. September hatten Unbekannte vier Transporter auf dem Betriebshof an der Heidestraße mit Farbe beschmiert. Mit Eiskratzern und Hochdruckreinigern versuchten Mitarbeiter, die Farbe zu beseitigen. An Kunststoffteilen haften aber immer noch Reste.

Bis zu 20.000 Euo Sachschaden

Später kam es zu zwei weiteren Einbrüchen: Der Versuch, ins Fahrradlager einzudringen, scheiterte an einer Panzerglasscheibe. Bei einem weiteren Einbruch durch ein Fenster in den Verkaufsraum wurden nach Angaben von Vorstand Claudio Vendramin Trinkgeldkassen entwendet. Er schätzt den Gesamtschaden der Vandalismusserie auf 10.000 bis 20.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05221/8880 entgegen.