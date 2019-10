Herford/Löhne (WB/pjs). Ein dicker Ast aus einer Buche ist am Freitagnachmittag auf ein Auto gestürzt.

Eine Löhnerin (25) war mit ihrem Audi A6, in dem sich auch ein fünfjähriges Kind befand, auf der Löhner Straße in Herford unterwegs, als plötzlich auf Höhe des Voßkuhlenwegs der dicke Ast auf ihr Dach fiel. Er war in 15 Metern Höhe aus dem Baum gebrochen. Das Dach des Wagens wurde zerstört, die Frau und das Kind blieben unverletzt. Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.