Gegen 14.02 Uhr war nach Polizeiangaben eine 25-Jährige aus Löhne mit ihrem Audi A6, in dem sich auch ein fünf Monate altes Kind befand, auf der Löhner Straße in Herford unterwegs. In Höhe der Hausnummer 135 brach plötzlich die etwa 15 Meter lange Spitze einer Buche ab und stürzte auf die Fahrbahn. Glück im Unglück: Lediglich Astteile fielen auf die Frontscheibe und das Dach des Audi – der etwa 50 Zentimeter dicke Baumstamm krachte erst hinter dem Pkw auf die Straße. Die 25-Jährige Frau und das Kleinkind blieben zum Glück unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Die Löhner Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu längeren Verkehrsstaus.