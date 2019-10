Von Hartmut Horstmann

»Im Licht der Nacht – Vom Leben im Halbdunkel« heißt die Ausstellung, deren ganze Pracht ab Freitag, 25. Oktober, zu sehen sein soll. Um 19.30 Uhr beginnt die Eröffnung. Und bereits jetzt darf man auf die Lichtspiele und -effekte gespannt sein, die Marta-Kuratorin Friederike Fast ankündigt. Das meiste ist im derzeitigen Stadium jedoch noch nicht mal zu erahnen.

Dämmerung beflügelt Phantasie

Es gehört zudem zu den Begleiterscheinungen hochkarätiger Ausstellungen, dass viele Leihgeber genau definieren, was in welchem Zustand überhaupt fotografiert werden darf. Da kann auch die Rückseite eines Gemäldes zum Problem werden.

Mit der Nacht, ihren Ängsten und Entgrenzungen, sowie dem Gegenteil, dem Licht in der Dunkelheit, beschäftigt sich die Ausstellung. Der historische Teil geht zurück auf die Präsentation »Peindre la nuit« aus dem Centre Pompidou Metz. Das Marta kooperiert zudem mit dem Düsseldorfer Museum Kai 10/Arthena Foundation.

Illustre Namen finden sich unter den Künstlern, deren Exponate zu sehen sind – so zum Beispiel die von Louise Bourgeois, André Breton, Man Ray oder Sigmar Polke. Dabei geht es vor allem um die Übergänge zwischen Tag und Nacht. Dank der Elektrifizierung verschwindet die starre Grenzziehung, nicht nur in den Bars wird in der Nacht gearbeitet. Die Dämmerung beflügelt gleichzeitig die Phantasie der Künstler.

»Die Nacht wird bunt«

Überhaupt gilt es ja als Kennzeichen der Boheme, dass sie die Nächte durchmacht – wie der Exzess-Mensch Martin Kippenberger, von dem ein Fotoporträt in der Ausstellung hängt. I

n den Bereich der glanzlosen Lohnarbeit verweist ein Beitrag des Künstlerkollektivs Fort: eine Tankstelle, die nachts erleuchtet ist. Alles Beispiele einer Ausstellung, die Friederike Fast auf die Formel bringt: »Die Nacht wird bunt.«