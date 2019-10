Von Bernd Bexte

Herford (HK). »Nie wieder!«, »Empört Euch!«, »Wer schweigt, stimmt zu.« Die Reaktionen besorgter Bürger auf den versuchten Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale, in deren Umfeld der Täter zwei Menschen tötete, sind auch in Herford deutlich sichtbar. Vor dem jüdischen Gotteshaus an der Komturstraße haben sie zahlreiche Botschaften angebracht und auch etwa 150 weiße Rosen niedergelegt oder in den Metallzaun geflochten.