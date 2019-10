In diesem Kreisel starb die Radfahrerin (27). Sie fuhr auf der Fahrbahn, nicht auf dem Radweg. Das ist hier erlaubt. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Die Ratsfraktion der Grünen hat eine Überprüfung der Verkehrssicherheit insbesondere für Radfahrer an den Kreisverkehren am Westring angeregt. »In Anbetracht des tödlichen Unfalls einer Radfahrerin im Kreisverkehr Westring/Diebrocker Straße sollte nach Lösungen zum Schutz dieser Verkehrsteilnehmer gesucht werden«, sagt Ratsmitglied Claudio Vendramin.

Da auch die Kreisverkehre Westring/Engerstraße und Westring/Im Kleinen Felde mit ihrem Wechsel zwischen Hochbordradweg und Straßenüberquerung ähnlich ausgestaltet seien, sollten alle drei Kreisverkehrsplätze betrachtet werden. In diese Prüfung sei auch der Landesbetrieb Straßen NRW einzubeziehen, da sowohl die Diebrocker als auch die Engerstraße Landstraßen seien.

Zudem sei die rote Einfärbung der Radverkehrsfurten teils stark abgenutzt, teils mit Asphalt überdeckt. Dies führe zu einer reduzierten Sichtbarkeit des Radverkehrs auf diesen stark befahrenen Straßen. Die Grünen kündigten an, dieses Thema auf die Tagesordnung der nächsten Verkehrsausschuss-Sitzung Mitte Dezember zu setzen. Am 10. Oktober war auf dem Kreisel Westring/Diebrocker Straße eine Radfahrerin (27) von einem Lkw überfahren worden. Sie starb noch am Unfallort.