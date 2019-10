Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Eine Ausstellung mit Fotografien aus New York war im Sommer im Elsbachhaus zu sehen. Der dazu passende Soundtrack folgt am Freitag, 25. Oktober, im Herforder Logensaal. »Ein Abend in New York« heißt die Veranstaltung mit Musik, Lesung und Bildern, für die der aus Enger stammende Musikverleger Ulrich Balß verantwortlich zeichnet.

Im Kreis Herford hatte sich Balß als Mitbegründer des Forums Enger einst einen Namen gemacht. Doch es zog ihn weiter nach Bremen, wo er den Musikverlag Jaro Medien gründete.

Dabei agiert er auch als Konzertveranstalter. In Sachen Literatur wurde Balß aktiv, nachdem er auf den Foto-Nachlass seines Großvaters gestoßen war. Im Jahr 1928 war der Buchbinder Theodor Trampler nach New York gereist. Aus alten und neuen Fotos sowie Tagebuchbriefen machte Balß das Buch »New York – Past und Present«. Doch bei dem Buch blieb es nicht.

Mit Folksängerin Joan Baez auf Tourneen

Ulrich Balß konnte hochkarätige Musiker gewinnen, um den Spirit von New York auf die Konzertbühne zu bringen. So wird die Entertainerin Rachelle Garniez wegen ihrer virtuosen Gesangsstimme mit Tom Waits und Joni Mitchell verglichen. Sie ist Multiinstrumentalistin und spielt Akkordeon, Claviola, Klavier und Gitarre. Begleitet wird sie von dem New Yorker Gitarristen Eric Della Penna. Als Indiz für seine Qualität mag dienen, dass er die weltbekannte Folksängerin Joan Baez jahrelang auf Tourneen begleitet hat.

Passend zum Foto-Band haben die Musiker ein Musikprogramm über die Stadt New York erarbeitet. Da es wohl keine Stadt gibt, über die so viele Lieder existieren, hatten die Interpreten die Mammut-Aufgabe, aus 2000 Titeln eine kleine, aber feine Auswahl zu treffen.

Multi-Media-Performance mit Fotos und Texten

Jetzt hat die Tournee begonnen, die am Freitag, 25. Oktober, auch nach Herford führt. Das Konzert im Logensaal beginnt um 20 Uhr. Doch was heißt Konzert? Balß verspricht eine Multi-Media-Performance, zu der neben Musik auch Fotos und Texte gehören.

Die ersten Auftritte scheinen vielversprechend gelaufen zu sein. So schreibt Ulrich Balß zum Beginn der Tournee: »Das Konzept für den Abend in New York geht auf. zwei Tage unterwegs, zweimal volles Haus, viel Lob, begeistertes Publikum.« Veranstalter ist der Verein Kulturbeutel. Karten gibt es in den Buchhandlungen Mayersche und Auslese sowie in der Tourist-Information.