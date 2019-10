Herford (WB/pjs). Eigentlich sollte noch in diesem Jahr mit der Restaurierung der Fassade des historischen Crüwellhauses begonnen werden. Doch: »Aufgrund der Witterungslage haben sich die Eigentümer entschlossen, die Arbeiten an der Straßenfassade Höckerstraße 4 in das Frühjahr 2020 zu verschieben«, teilte Stadt-Pressesprecherin Susanne Körner auf Anfrage mit.