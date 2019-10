Herford (HK/pjs). In der zurzeit gesperrten Eishalle im Kleinen Felde kann möglicherweise bereits am Donnerstagnachmittag das Vereinstraining wieder aufgenommen werden.

»Die von uns beauftragten Monteure werden am Mittwoch die defekten Wärmetauscherplatten reparieren, so dass wir hoffentlich am Donnerstag den Betrieb wieder hochfahren können«, zeigte sich Betriebsleiter Markus Diering am Dienstag optimistisch. Die Halle war am Montag gesperrt worden .

Mit einem Fragezeichen zu versehen sei allerdings noch die öffentliche Laufzeit am Donnerstag von 10 bis 13 Uhr.

»Das Regionalligaspiel des Herforder Eishockeyvereins gegen die Dinslaken Kobras am Freitag und auch die öffentliche Laufzeit sind jedenfalls nicht mehr gefährdet ­– wenn nicht noch etwas ganz Gravierendes die Reparaturarbeiten verzögert«, sagte Diering:

»Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir so kurzfristig die Ersatzteile beschaffen konnten und die Fachkräfte zur Verfügung stehen.«