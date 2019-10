Am Freitagabend steigt das Heimspiel des HEV gegen die Dinslaken Kobras.

Herford (WB/ram). Ab 10 Uhr kann am Donnerstag, 24. Oktober, in der Herforder Eishalle wieder Schlittschuh gelaufen werden. »Die defekten Wärmetauscherplatten sind repariert worden. Wir konnten die Maschinen am Mittwochnachmittag wieder anwerfen«, teilte Markus Diering, Sprecher für den Bereich Freizeiteinrichtungen bei den Stadtwerken Herford mit.