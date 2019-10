Fast alles aus Holz: Bei dem Neubau am Erika-Friedhof wird voll auf Naturmaterialien gesetzt. Schon Mitte November soll hier der neue Blumenladen eröffnen. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Am Erika-Friedhof auf dem Stiftberg wird kräftig gebuddelt und gebaut: An der Vlothoer Straße entstehen ein Blumenladen und eine Begegnungsstätte. Schon in knapp vier Wochen soll zumindest das Geschäft eröffnen.