Von Florian Weyand

Herford (WB). Ein Mann, der über Monate Herfords Bürgermeister Tim Kähler belästigt hat, ist am späten Freitagabend festgenommen worden. Zuvor hatte der 31-jährige Herforder einem Mitarbeiter eines Unternehmens am Telefon mit dem Tod gedroht. Auch SEK-Mitglieder waren bei dem Zugriff im Einsatz.

Am Freitagmorgen soll der Verdächtige Anrufe bei einem Unternehmen in Herford getätigt und die Mitarbeiter bedroht haben. Dabei soll er mit der Erschießung von Mitarbeitern gedroht haben. Ein Telefonat sei aufgezeichnet und an die Polizei übergeben worden. Die Beamten reagierten schnell.

31-Jähriger in 20 Fällen angeklagt

Der Anrufer wurde anschließend als der Mann identifiziert, der seit Monaten Herfords Bürgermeister Tim Kähler und weitere Menschen bedroht hatte. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Guiskard Eisenberg, Sprecher des Landgerichts Bielefeld, das Verfahren gegen den Herforder.

Insgesamt gebe es 20 Anklagepunkte – darunter Körperverletzung, Bedrohung,

Beleidigung, Notrufmissbrauch, Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung. »Die Taten sollen sich zwischen dem 29. November 2018 und dem 27. Februar 2019 ereignet haben«, sagte Eisenberg.

Der Mann soll unter anderem das Auto des Bürgermeisters beschädigt , so wie das Fahrrad des Stadtoberhaupts entwendet haben. Zudem soll er Kähler im Internet beleidigt haben.

Tatverdächtiger wurde als gefährlich eingestuft

Das Landgericht Bielefeld erließ »begründet auf Gefährdungssachverhalte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einen sofortigen Unterbringungshaftbefehl«. Daher suchte die Polizei am Freitagnachmittag die Wohnung des Mannes auf. »Am späten Nachmittag konnte die Polizei mit dem als gefährlich eingestuften Tatverdächtigen an dessen Wohnung in Herford sprechen«, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Herford.

Polizei brachte den 31-Jährigen in einer Psychiatrie unter

Die Festnahme erfolgte aber erst gegen 22 Uhr. Der 31-Jährige wurde unter Begleitung der Polizei in eine Psychiatrische Klinik in Bielefeld untergebracht. »Die Unterbringung erfolgte in einer geeigneten Einrichtung. Die Polizei setzte den Beschluss aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials des Herforders noch am späten Abend um«, heißt es in der Pressemeldung.