Der Dachstuhl des Wohnhauses an der Salzufler Straße steht komplett in Flammen. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Großeinsatz an der Salzufler Straße in Herford: Seit 18 Uhr kämpfen 80 Feuerwehrleute gegen die Flammen in einem Wohnhaus. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die vier Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Rauchentwicklung ist so heftig, dass die Bevölkerung gewarnt wird, Fenster und Türen geschlossen zu halten.Der beißende Qualm war kilometerweit zu sehen.

Löschwasserversorgung gestaltet sich schwierig

Die Salzufler Straße ist im Bereich des Einsatzortes gesperrt. Foto: Winde Die Salzufler Straße ist im Bereich des Einsatzortes gesperrt. Foto: Winde

Und es gibt noch ein Problem: Die Löschwasserversorgung gestaltet sich äußerst schwierig. ›Im Zuge der Straßenarbeiten wurde die Hauptleitung abgedreht, ohne uns darüber zu informieren. Als wir die Schläuche am Hydranten angeschlossen haben, kam nichts‹, sagte Herfords Feuerwehrsprecher Christoph Büker dem WESTFALEN-BLATT. Aus diesem Grund seien zusätzliche Tanklöschfahrzeuge aus der Region angefordert worden. Ein Fahrzeug fasse etwa 2000 Liter. Büker: »Das Wasser ist aber in wenigen Minuten aufgebraucht. Deshalb müssen die Fahrzeuge ständig rotieren, um neues Wasser zu holen.« Der nächste funktionierende Hydrant befindet sich in der Kastanienallee, einige hundert Meter vom Einsatzort entfernt.

Brandursache noch unklar

80 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Winde 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Winde

Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr am Samstagabend noch keine Angaben machen. Angeblich soll das Feuer in der Küche des Einfamilienhauses ausgebrochen sein. Christoph Büker sagt, die Löscharbeiten würden sicher noch bis in die Nacht dauern. Immer wieder schlagen Flammen aus den Fenstern, der hölzerne Dachstuhl steht aktuell in Vollbrand. Klar ist schon jetzt: Das Haus wird nicht zu retten sein. Die Kräfte versuchen alles, um ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Auch eine Tankstelle befindet sich in direkter Nachbarschaft.

Straßensperrung

Die Feuerwehr weist auf ihrer Facebook-Seite darauf hin, dass die Salzufler Straße zwischen Bergertor und Kastanienallee während des Einsatzes gesperrt ist.

Das Feuer schlägt den Einsatzkräften schon an der Tür entgegen. Foto: Moritz Winde Das Feuer schlägt den Einsatzkräften schon an der Tür entgegen. Foto: Moritz Winde