Einsatz der Feuerwehr am Ortsieker Weg: Durch einen Wasserrohrbruch wurden mehrere Keller, Gärten und die Straße überflutet.

Herford (WB). Überflutung am Ortsieker Weg: Um kurz vor 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag wurde die hauptamtliche Feuerwehr zum Ortsieker Weg gerufen. Aufgrund eines Rohrbruchs sprudelte dort Wasser aus dem Gehweg, lief über die Straße und auf der gegenüberliegenden Seite in einige Keller und Gärten.