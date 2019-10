Matitjahu Kellig, Felizia Frenzel und Johannes Vetter (rechts) informieren über das Konzert in der Synagoge. Im Mittelpunkt steht der jüdische Komponist Simon Laks. Falls das Konzert am 10. November frühzeitig ausverkauft ist, soll es einen Zusatztermin am 11. November geben. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Vor der Synagoge stehen zwei Polizeiautos. Doch Professor Matitjahu Kellig, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, will sich nicht einschüchtern lassen. Obwohl Polizeischutz notwendig ist, soll die Herforder Bevölkerung die Chance erhalten, mehr Anteil am Leben der jüdischen Gemeinde zu nehmen.

Der Vergessenheit entreißen

Diesem Anliegen entspricht ein Konzert in der Synagoge, dessen Konzeption Kirchenmusikdirektor Johannes Vetter vorstellt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am 10. November ab 16 Uhr steht der jüdische Komponist Simon Laks (1901 – 1983). Laks, in Warschau geboren, hatte ab 1926 in Paris gelebt. Er überlebte Auschwitz, war dort Leiter des Lagerorchesters.

Das Überleben in Auschwitz beschrieb er in einem Buch, das laut Vetter in lakonischer Sprache verfasst worden ist – wissend, dass man den Schrecken und das Leid nicht in den passenden Worten beschreiben kann. Über das Werk von Laks sagt er: »Es ist so wichtig, dass man den Komponisten der Vergessenheit entreißen muss.«

Brücken bauen

Eigentlich ist Vetter als Organist in der Mariengemeinde tätig – so sieht er das Konzert als Symbol für das Miteinander von christlicher und jüdischer Religion. Dabei sollen auch Zeitgenossen von Laks zu Wort kommen.

Vorgetragen werden ausgewählte Lieder des Komponisten von der Sopranistin Felizia Frenzel. Weiterhin wirkt die Schauspielerin Henriette Nagel als Rezitatorin mit.

Matitjahu Kellig betont immer wieder, dass es darum gehe, Brücken zu bauen und die Geschichte zu benennen, die mit dem Schicksal des Komponisten zu tun habe. Sofort danach kommt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde auf die Wahl in Thüringen und das Abschneiden der AfD zu sprechen: »Es ist eine rassistische, antisemitische Partei.

»Ich halte meinen Kopf hin«

Wir müssen es so benennen.« Dabei erinnert er auch an den Prozess gegen den wegen Volksverhetzung verurteilten Neonazi Sascha Krolzig. Kellig hatte ihn angezeigt und verweist auf das »subtile Netzwerk« Krolzigs, das auch da sei, wenn der Nazi im Gefängnis sitze: »Ich halte meinen Kopf hin.«

Vorverkaufskarten können per E-Mail bestellt werden: joh.vetter@gmail.com.