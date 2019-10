Bereits Anfang des Jahres wurden die 800 freien Kita-Plätze von insgesamt 2500 mit dem digitalen Vergabeverfahren kitaVM für das laufende Kita-Jahr vergeben. Darauf hatten bislang nur die Kindertageseinrichtungen und die Verwaltung Zugriff, die die Anmeldedaten eingegeben hatten. Durch die Erweiterung zum Serviceportal mykitaVM können jetzt auch Eltern mit ein paar Klicks ihre Prioritäten für die Wunsch-Kitas

Kommentar

So einfach war eine Anmeldung bei einer Kita noch nie. Mit wenigen Klicks können sich Eltern jetzt über das komplette Angebot in Herford informieren und für eine Wunscheinrichtung vormerken lassen. Das ist eine gute Sache und vereinfacht auch für Verwaltung und Kitas das Verfahren. Denn eine Mehrfachanmeldung ist nun leichter zu erkennen und somit der tatsächliche Bedarf leichter zu ermitteln. Deshalb scheint das Geld sinnvoll investiert worden zu sein.Darüber darf aber nicht vergessen werden, ein Kita-Angebot in ausreichender Quantität und Qualität vorzuhalten. Das ist wichtiger als jedes Online-Anmeldeverfahren.

Bernd Bexte