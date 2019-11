Herford (WB). »Schützen Sie sich und Ihr gerade abgehobenes Geld!« In fett gedruckten Buchstaben steht diese Warnung auf einem neu entwickelten Geldumschlag, mit dem die Kreispolizeibehörde und die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford vor allem ältere Bankkunden für die Enkeltrick-Betrugsmasche sensibilisieren wollen.

Die Umschläge werden an den Schaltern der Genossenschaftsbank eingesetzt. Neben der Warnung finden sich auf ihnen noch sechs Fragen. »Wenn man zwei oder mehr davon mit ›Ja‹ beantworten kann, sollte man sofort die 110 wählen«, erklärt Rainer Böker von der Kreispolizeibehörde.

Die Fragen lauten:

Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind?

Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?

Hat der Anrufer Ihnen verboten, über den wahren Zweck der Abhebung zu sprechen?

Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar, Richter etc. ausgegeben?

Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben?

Sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldwertkarte kaufen?

Etwa 15 Millionen Euro erbeuteten Kriminelle in NRW in einem Jahr

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Betrugsfälle stark angestiegen. Allein in Nordrhein-Westfalen hat sich nach Angaben des Landeskriminalamtes die Zahl der Opfer von 2016 auf 2017 mehr als verdoppelt. Etwa 15 Millionen Euro erbeuteten Kriminelle so vor allem bei älteren Menschen innerhalb eines Jahres. Und die Dunkelziffer ist hoch.

Meist täuschen die Betrüger am Telefon vor, Verwandte oder gute Bekannte zu sein und erzählen von ihrer vermeintlichen finanziellen Notlage. Durch mehrfache Anrufe wird der psychische Druck erhöht und die Gutmütigkeit der Opfer ausgenutzt.