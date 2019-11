Mit 564.000 Euro waren die Kosten für das geplante Bildungshaus an der Grundschule bisher angegeben. Die Verwaltung rechnet mit einer Landesförderung in Höhe von 500.000 Euro. Der städtische IAB hat Gesamtkosten von 680.000 Euro ermittelt. Foto: Moritz Winde

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Es geht um ein Betreuungsangebot für Kinder in einem Stadtteil, in dem viele Familien mit wenig Geld auskommen müssen. Deshalb soll das geplante Bildungshaus an der Grundschule Radewig ein Anlaufpunkt für diese Familien werden. Allerdings fühlen sich etliche Anwohner bei der bisherigen Planung nicht mitgenommen und üben scharfe Kritik an der Stadtverwaltung.