Von Stefan Wolff

Ab sofort ist der Glückskalender 2019 in den bekannten Verkaufsstellen für den Preis von sechs Euro erhältlich. Und diese Investition lohnt sich. Denn 108 Sponsoren haben für den Glückskalender Preise im Wert von insgesamt 14.000 Euro gespendet.

Zu gewinnen gibt es unter anderem ein verlängertes Wochenende in Bad Zwischenahn, einen eintägigen Kulturausflug, Gutscheine für Restaurantbesuche, Blumen und Schmuck. »Die Sponsoren sind immer wieder gerne bereit, uns zu unterstützen, denn sie wissen, dass das Geld für einen guten Zweck im Kreis Herford verwendet wird«, sagt Claudia Hoischen.

An jedem Tag im Advent wird eine Gewinnnummer gezogen

Jeder Glückskalender hat eine Losnummer. Jeden Tag im Advent zieht der Lions-Club Herford-Radewiga eine Gewinnnummer und gibt sie auf seiner Homepage, in dieser Zeitung, im Autohaus Schnieder in der Engerstraße und telefonisch unter 05221/59920 bekannt. Stimmen Losnummer und Gewinnnummer überein, kann der Besitzer des entsprechenden Kalenders den mit der Nummer verbundenen Preis bei dem Sponsoren abholen.

Bild vom verschneiten Linnenbauerplatz

Der Glückskalender, den ein Bild vom verschneiten Linnenbauerplatz ziert, ist wie in den vergangenen Jahren in einer Auflage von 3500 Stück erschienen. »Das ist eine Zahl, die zu Herford passt«, ist Gerda Marie Kleine überzeugt.

Neben den Verkaufsstellen, die alle Interessenten auf der Homepage des Lions-Clubs finden, sind die Kalender auch auf den Messen Herbstzeitlos im Güterbahnhof und Apfelzimt und Hirschgeweih im Elsbachhaus sowie auf der Adventsausstellung des Blumenhauses Jürging erhältlich. Mit dem Erlös aus dem Verkauf unterstützen die Lions-Damen Menschen in Not aus dem Kreis Herford.

Verlosung von fünf Kalendern

Das HERFORDER KREISBLATT verlost fünf Glückskalender. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sollte an diesem Mittwoch die Gewinnhotline 05221/590811 anrufen. Sie ist in der Zeit von 12 bis 12.10 Uhr geschaltet. Auch eine Teilnahme per E-Mail an herford@westfalen-blatt.de ist möglich.

Die E-Mail mit dem Stichwort »Glückskalender« sollte bis Mittwoch um 14 Uhr in der Redaktion eingegangen sein und Vor- und Nachnamen sowie eine Telefonnummer enthalten. Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben und können den Kalender dann in der HK-Geschäftsstelle, Brüderstraße 30, abholen.